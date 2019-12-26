'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar

26.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:10

Denizli'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, girdikleri evdeki kadını, kocasının gözaltına alındığı ve karakolda kendisinden para istediği yalanıyla kandırarak, yaklaşık 7 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçtı.



Edinilen bilgiye göre; olay Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, öğlen saatlerinde yaşanan olayda çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bozkurt'un evine gelen iki şahıs, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt (45) ile görüştü. Dolandırıcılar Bozkurt'a, "Jandarmadan geliyoruz eşiniz gözaltına alındı ve jandarma karakolunda paraya ihtiyacı var. Sizden gelip para almamızı istedi ayrıca altın da varsa verin, incelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz" diyerek evdeki ziynetleri istedi. Kadına strese girmesine gerek olmadığını da söyleyen dolandırıcılar ayrıca kadına kocasının kendisini karakolda beklediğini de belirttiler. Dolandırıcılara inanan Bozkurt ise evde bulunan 10 çeyrek altın ve 1 bileziği şahıslara verdi. Altınları alan şahıslar daha sonra plakası olmayan bir otomobil ile evin önünden ayrıldı.



Rukiye Bozkurt dolandırıldıklarını ise eşi eve gelince anladı. Bunun üzerine Bozkurt hemen Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA