"Kocamda Gözü Var" Deyip Dehşet Saçmıştı, Kocasına Attığı Mesaj Ortaya Çıktı

Trabzon'da işlenen kıskançlık cinayetinde 41 yaşındaki akrabası Gülsün Taşkın'ı bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sorgusunda, "Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi" diyen Emine Taşkın'ın, olaydan saatler önce kocasına gönderdiği mesajda Gülsün Taşkın'ı kast ederek "Onun fişini çekeceğim" yazdığı ortaya çıktı.

"KOCAMDA GÖZÜ VARDI" DEDİĞİ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 4 Ağustos 2018'de Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Emine Taşkın (41), kocası Bekar Taşkın'da (46) gözü olduğunu öne sürdüğü güzellik salonu işletmecisi Gülsün Taşkın'la iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Taşkın Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli Emine Taşkın'ı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda, "Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi" diyen Emine Taşkın, tutuklandı.

Emine Taşkın

"ONUN FİŞİNİ ÇEKECEĞİM" YAZILI MESAJ GÖNDERMİŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emine Taşkın'ın cep telefonu mesajları da mercek altına alındı. Mesajlarda; tutuklu Emine Taşkın'ın, cinayetten saatler önce eşi Bekar Taşkın'a Gülsün Taşkın'ı kast edip 'Onun fişini çekeceğim' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Gülsün Taşkın

AĞRILAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklu Emine Taşkın için, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Emine Taşkın'ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Bekar Taşkın

KOCASI DA SİLAHLI SALDIRIDA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜ

Öte yandan, kıskançlık cinayetinden 3 ay sonra, Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın da, park halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülmüştü. Gülsün Taşkın'ın yeğeni Nazım Taşkın (26), Bekar Taşkın'ın katil zanlısı olarak suç aleti silahla yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA