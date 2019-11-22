"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
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"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı

Eşinin koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'un programına gelen kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzleyenleri hayrete düşüren Melahat, eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun kocasından olmadığı ortaya çıkmıştı. Aldatmanın ardından diğer çocuğuna da DNA testi isteyen adam ilk çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenince yıkıldı.

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:37

'a eşim banyo yapmıyor diyerek boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir aldatma ile yüzleşti.

KOCASINDAN BOŞANMAK İÇİN GELMİŞTİ

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımını yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi. İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.

Melahat B.

İKİNCİ ÇOCUĞUNUN BABASI BAŞKASI ÇIKMIŞTI

Melahat B., ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ramazan B.'nin bu talebinden sonra DNA testi yapıldı.Test sonucu canlı yayında açıklanmadan önce Melahat B., bebeğin babasının eşi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Esra Erol, DNA testini açıkladı. Testte Meahat B.'nin ikinci çocuğunun babasının eşi Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.

İLK ÇOCUĞUNA DA DNA TESTİ YAPILMASINI KABUL ETTİ

İlk çocuğuna DNA testi yapılmasını istemeyen Melahat B., kararını değiştirdi. Kızının babasının Ramazan olduğunu iddia eden Melahat, ilk çocuğuna DNA testi yapılmasını kabul etti. Öte yandan ikinci çocuğunun babası hakkında da bilgi veren Melahat B., oğlunun biyolojik babasının Konya'da ayakkabı atölyesinde çalışan Mehmet Güneş olduğunu ifade etti.

İLK ÇOCUĞUNUN DA KOCASINDAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bugün yayınlanan Esra Erol'da programında Melahat B.'nin ilk çocuğuna yapılan DNA testi sonucu açıklandı. Açıklanan sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.Duydukları karşısında büyük şoke olan Ramazan B., stüdyoyu ağlayarak terk etti.

Ramazan B.

Haber Videosu: "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
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HABER YORUMLARI (40)

  • URFALI:
    çok dikkatli olun ahlaksızlığın reklamını yapiyorlar.eşlerinizi bu programlar konusunda uyarın izlemesinler.
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • GAYSERİLİ TURAN:
    koca yeni evli gelin gibi oturuyor, , kadın ise kahve önünde karı kız kesen ağır abi gibi oturmuş hahahahahahaha
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  • BALIKESİR''DEN SELAMLAR .. TAYFUR ERKAN:
    turan kardeşim, kadın mavi kazaklı pozunda sanki 3 leşi olan kabadayı gibi bakıyor. ben korktum şahsen
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  • VATANDAŞ:
    soruyorum kadını adam öldürse suçmu kadına şiddete hayır diye yırtınanlar konuşun burada yahu suçmuuuuuuuuu
    Cevap Yaz 55 8 Yayından Kaldır
  • ADINI YAZ Y:
    Ben her zaman kadınlara yapılan şiddete karşıyım. . . ama sizin demek istediğiniz her erkek elini kana bulasın . . . . inananınki bazı insanlar için değmez. kendi hayatını aferin yorumlarıyla mahvetmesine . . . boşanır ve yeniden bir aile kurar. . tabiki adamın yaşadıklarıda kolay değil. VATANDAŞ . . .
    8 11 Yayından Kaldır
  • MİCROMAD:
    Kadına şiddete karşıyız. Her ne olursa olsun kadın derneklerimiz bu hanım kardeşimizin arkasında olmalı. Kadınlar özgür olmalı. Kadına şiddete hayır demeliyiz.
    Cevap Yaz 4 50 Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ 2:
    burada şiddet varmı olsa suçmu olacak sen çocukların varsa dna testi yaptır şüpheliyim senden
    14 Yayından Kaldır
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