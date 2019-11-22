"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:37

Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diyerek boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir aldatma ile yüzleşti.

KOCASINDAN BOŞANMAK İÇİN GELMİŞTİ

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımını yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi. İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.

Melahat B.

İKİNCİ ÇOCUĞUNUN BABASI BAŞKASI ÇIKMIŞTI

Melahat B., ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ramazan B.'nin bu talebinden sonra DNA testi yapıldı.Test sonucu canlı yayında açıklanmadan önce Melahat B., bebeğin babasının eşi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Esra Erol, DNA testini açıkladı. Testte Meahat B.'nin ikinci çocuğunun babasının eşi Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.

İLK ÇOCUĞUNA DA DNA TESTİ YAPILMASINI KABUL ETTİ

İlk çocuğuna DNA testi yapılmasını istemeyen Melahat B., kararını değiştirdi. Kızının babasının Ramazan olduğunu iddia eden Melahat, ilk çocuğuna DNA testi yapılmasını kabul etti. Öte yandan ikinci çocuğunun babası hakkında da bilgi veren Melahat B., oğlunun biyolojik babasının Konya'da ayakkabı atölyesinde çalışan Mehmet Güneş olduğunu ifade etti.

İLK ÇOCUĞUNUN DA KOCASINDAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bugün yayınlanan Esra Erol'da programında Melahat B.'nin ilk çocuğuna yapılan DNA testi sonucu açıklandı. Açıklanan sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.Duydukları karşısında büyük şoke olan Ramazan B., stüdyoyu ağlayarak terk etti.