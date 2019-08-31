TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, makas atarak ilerleyen bir otomobil seyir halindeki tıra çarptı. Araç paramparça olurken 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Bu esnada telefonundan canlı yayın açan kişiler 'pes' dedirtti.

31.08.2019 04:36
TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolunda makas attığı iddia edilen otomobil önünde seyir halinde olan tıra çarparak parçalandı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu esnada telefonlarından canlı yayın açan şahısları polis uzaklaştırdı.

Kaza 01.30 sıralarında Derince TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 SEC 69 plakalı otomobil, seyir halinde makas atarak ilerlediği esnada önündeki K.O. idaresindeki 34 PBF 69 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil bariyerlere çarparak durabilirken araçtaki adı öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki M.İ. ağır yaralandı.

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü ve yanındaki M.İ., ambulanslarla Seka Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.

CANLI YAYIN AÇIP ÖZÇEKİM YAPANLARI POLİS UZAKLAŞTIRDI

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Kapanan yolda araçlarından inen bazı sürücüler ise kaza yapan aracın başında canlı yayın yaparak özçekim yaptı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüleri uyararak araçlarına binmelerini sağladı.

KAPANAN YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle duran trafikte ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (10)

  • AGA:
    bak bakalim hayatinda birak makas atmayi, makasi bile eline almazsin nekadar günahsiz sizin yüzünüzden trafikte canindan oluyor
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  • ADINIZI YAZIN:
    MİLLETİMİZ MAALESEF TEKNOLOJİ İLE ERKEN TANIŞINCA BU DURUMLAR OLUYOR. MİLLETİMİZ TEKNOLOJİ İLE İKİBİN BEŞYÜZ YILINDA FELAN TANIŞMALIYDI
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  • İNSAN GÖRMEK İSTEYEN:
    İnsanlık kalmamış !! Ben olsam yere çöker ağlar dua ederdim onlar için asla bakamazdım YAZIKKK
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  • VATANDAŞ:
    ne kadar aptal ne kadar duygusuz insanımız var. biri can çekişiyor böyle aptallarda video çekiyor ne anladın.
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  • FALCO52:
    Bence bu yasaklanmalı. . sen yolda giderken birini durdurup videosunu nasıl çekemezsen izinsiz. . . konuşmaya hali olmayan , kendinde olmayan kişiyide çekemezsin. . . bu yasal suçtur. . . !!
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  • YASİN ALNIAÇIK:
    CEHALET VE EĞİTİMSİZLİĞİN EN ANLAMLI YAYININI YAPMIŞ HADİ BUNLARI ''DA GEÇTİM İNSANLIK NEREDE ?HAYATINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNE KURMUŞ BİR PARAZİT. . .
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  • HAYDAR:
    Bu haberi yayınlamak insanlık görevi Makas atanlara ders olsun Ya tıra değilde içinde aile olan bi araca çarpsalardı. Allah rahmet eylesin Masum insanları makascılardan korusun.
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