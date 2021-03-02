Kocaeli'nde göz ağrısından şikayet eden hastaya kornea nakli yapıldı

Kocaeli'nde şiddetli göz ağrısı ve görme problemi yaşayan 58 yaşındaki hasta, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Kocaeli'nde şiddetli göz ağrısı ve görme problemi yaşayan 58 yaşındaki hasta, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Hastanede düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentteki devlet hastanelerinde ilk defa yapılan kornea nakliyle Yıldız Bektaş'ın ışığa kavuştuğu bilgisini verdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Pehlevan, "Bir yandan pandemiyle savaşımız sürerken bir yandan da nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz." dedi.

Pehlevan, organ naklinin ve kornea bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördüklerini vurgulayarak, tüm vatandaşları organ bağışı konusunda daha hassas olmaya davet etti.

"Yaklaşık 1 saatlik operasyonla kornea naklini gerçekleştirdik"

Ameliyatı yapan Dr. Sevim Ayça Seyyar, kendilerine ağrı şikayetiyle gelen hastanın bulanık görme problemi yaşadığını kaydetti.

Yapılan tetkikler sonucu daha önceki ameliyatlara bağlı olarak hastada kornea yetmezliği geliştiğini tespit ettiklerini aktaran Seyyar, ilk olarak ağrı şikayetini azalttıklarını, daha sonra da kornea listesine aldıklarını ifade etti.

Seyyar, korneanın gelmesiyle yaklaşık 1 saatlik operasyonla nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu anda hastamızın ağrısı azaldı. Artık sürekli kontakt lens takmak zorunda değil. Gözünün görmesi biraz açıldı. İnşallah görmesi daha da artacak. Tamamen iyileşmesi 1,5 seneyi bulacak." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Bektaş, şu anda herhangi bir şikayeti olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay