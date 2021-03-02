Kocaeli'nde göz ağrısından şikayet eden hastaya kornea nakli yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'nde göz ağrısından şikayet eden hastaya kornea nakli yapıldı

02.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:35
Kocaeli'nde göz ağrısından şikayet eden hastaya kornea nakli yapıldı

Kocaeli'nde şiddetli göz ağrısı ve görme problemi yaşayan 58 yaşındaki hasta, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Kocaeli'nde şiddetli göz ağrısı ve görme problemi yaşayan 58 yaşındaki hasta, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Hastanede düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentteki devlet hastanelerinde ilk defa yapılan kornea nakliyle Yıldız Bektaş'ın ışığa kavuştuğu bilgisini verdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Pehlevan, "Bir yandan pandemiyle savaşımız sürerken bir yandan da nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz." dedi.

Pehlevan, organ naklinin ve kornea bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördüklerini vurgulayarak, tüm vatandaşları organ bağışı konusunda daha hassas olmaya davet etti.

"Yaklaşık 1 saatlik operasyonla kornea naklini gerçekleştirdik"

Ameliyatı yapan Dr. Sevim Ayça Seyyar, kendilerine ağrı şikayetiyle gelen hastanın bulanık görme problemi yaşadığını kaydetti.

Yapılan tetkikler sonucu daha önceki ameliyatlara bağlı olarak hastada kornea yetmezliği geliştiğini tespit ettiklerini aktaran Seyyar, ilk olarak ağrı şikayetini azalttıklarını, daha sonra da kornea listesine aldıklarını ifade etti.

Seyyar, korneanın gelmesiyle yaklaşık 1 saatlik operasyonla nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu anda hastamızın ağrısı azaldı. Artık sürekli kontakt lens takmak zorunda değil. Gözünün görmesi biraz açıldı. İnşallah görmesi daha da artacak. Tamamen iyileşmesi 1,5 seneyi bulacak." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Bektaş, şu anda herhangi bir şikayeti olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Türkan Şoray Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'nde göz ağrısından şikayet eden hastaya kornea nakli yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 12:43:50. #1.16#
title