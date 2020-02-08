Kocaeli kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü
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Kocaeli kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü

Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Endonezya uyruklu Y.I.H. isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

08.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:08
Kocaeli kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü

Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Endonezya uyruklu Y.I.H. isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Endonezya uyruklu Y.I.H.isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya otel odasında bir anda rahatsızlandı. Kadının vermesi üzerine gelen otel görevlileri, durumu 112 Acile bildirdi. Otele gelen 112 Acil ekibi Sefa Küçükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sefa Küçükkaya'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Endonezya uyruklu Y.I.H.'nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü
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