Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor Koronavirüs tedbirleri nedeniyle büyükşehirlere giriş çıkışlar kapatılmışken birbirine komşu olan İstanbul Tuzla ile Kocaeli Çayırova'da iki mahallede yaşayanlar üst geçitten geçerek iki il arası geçiş yaşmış oluyorlar.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçidi kullanan yüzlerce kişi, mahalle komşuları olmaları nedeniyle koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı şu günlerde şehirler arası yolculuk yapmış oluyor. ÜST GEÇİTTEN ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üst geçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli'ni birbirine bağlıyor. Her gün Kocaeli'de yaşayan birçok kişi, bu üst geçidi kullanarak, Şifa Mahallesi'nde bulunan İETT garajına gidip, şehir içi otobüsler ile İstanbul'un her yerine gidebiliyor. İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli'de işi olan kişiler de üst geçitten geçerek, toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor.