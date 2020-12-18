Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü
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Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü

18.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:39
Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü

Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü 5 dakika önce yan taraftaki ofise geçen 4 kişi ölümden döndü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir doğalgaz mühendislik firmasına ait iş yeri, gaz tüpünün patlaması sonucu harabeye döndü.

Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü

5 dakika önce yan taraftaki ofise geçen 4 kişi ölümden döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir doğalgaz mühendislik firmasına ait iş yeri, gaz tüpünün patlaması sonucu harabeye döndü. Olaydan 5 dakika önce iş yerinden ayrılan iş yeri sahibi ve çalışanlar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay 12.30 sıralarında Gölcük Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın altındaki doğalgaz mühendislik firmasına ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volkan T.'ye ait içesinde doğalgaz mühendislik projeleri yapan iş yerinde, doğalgaz boru hattı çalışmalarında kullanılan bütan ve propan içerikli karışım bulunan gaz tüpü patladı. Patlamadan 5 dakika önce 3 çalışanı ile birlikte yan tarafta bulunan ofislerine gitmeleri sonucu olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Patlamanın şiddetiyle dışarı çıkan Volkan T. ve çalışanları patlamayla harabeye dönen iş yerini görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri iş yerinde bir süre inceleme yaptı. Patlamaya neden olan gaz tüpünün neden olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine iş yeri sahibinin ifadesini aldı. Volkan T. ve çalışanları, harabeye dönen iş yerinde temizlik çalışması yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü
Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü
Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü
Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü
Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü
Gaz tüpü patladı, iş yeri harabeye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES AZMAK

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