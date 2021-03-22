Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi
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Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi

22.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:00
Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından itfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek kaldırdı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi 3001 Sokak üzerindeki bir ağaç, saat 17.30 sıralarında kökünden sökülerek, devrildi. Tonlarca ağırlığındaki ağacın sokağa devrilmesi sırasında yoldan araçların geçmemesi olası bir kazanın önüne geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağı ulaşıma kapatan ağacı keserek kaldırdı. 


Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi
Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi
Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi
Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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