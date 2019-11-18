Kamyonun çarptığı turistler ölümden döndü

18.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:03

Kocaeli'de kamyonla midibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı, kaza nedeniyle trafiğe kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden 34 BP 6152 plakalı midibüsün sürücüsü Ali Yüksel, arıza kontrolü için aracını Körfez-Derince sınırındaki emniyet şeridine çekti.

Yılmaz Yağızgan yönetimindeki 41 BC 291 plakalı gıda maddesi yüklü kamyon, midibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Yağızgan ile arızasına bakmak için midibüsten inen tur rehberinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA