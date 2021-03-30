Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel
KOCAELİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK