Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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