Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde tek şeritten ulaşım sağlanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ULAŞIM TEK YÖNDEN SAĞLANIYOR
Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.