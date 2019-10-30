TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı

30.10.2019 21:43

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir tır, Karayolları'na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları'na ait minibüs, sağ şeritte ki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIR'ın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz idaresindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. idaresindeki 34 EF 7396 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle otoyol Ankara yönü trafiğe kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

TIRIN İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN SOL BACAĞI KIRILDI

Kullandığı tırın içerisinde sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Can Gürbüz'ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.

Kazaya karışan TIR'ların yoldan kaldırılması için olay yerine çekiciler çağrıldı. Polis, Ankara istikametine gitmekte olan araçları Hereke gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Kaynak: DHA