Koca Şiddeti Kamerada! Önce Otomobilden Attı, Sonra İnip Dövdü
Gaziantep'te kimliği bilinmeyen sürücü, karısı olduğu ileri sürülen kadını seyir halindeki otomobilden attı. Ardından otomobili durduran şahıs, araçtan inerek kadını yumruklayarak darp etmeye başladı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden attığı karısını önce yumruklayan, sonra da sopayla darp eden şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNCE ARAÇTAN ATTI, SONRA İNİP DÖVMEYE BAŞLADI
Olay, Nizip ilçesi Saha Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen sürücü, karısı olduğu ileri sürülen kadını seyir halindeki otomobilden attı. Ardından otomobili durduran şahıs, araçtan inerek kadını yumruklayarak darp etmeye başladı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Araçtan inen başka bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, bir süre sonra bagajdan aldığı sopayla kadına vurmaya başladı. Nedeni öğrenilemeyen olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tekrar aynı otomobile binen karı koca, olay yerinden uzaklaştı.
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koca atmış deme ya şöfor kımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun erkek adammış. ;(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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oylemı dovulurla yurdun ısanı kadın dovmeyı unutmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kadın zevkinden mi atldı başlık evet yanlış ama arkadaşların deediği gibi evire çevire kemiklerini kıracaksınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BUNU VAR YA EVİRE ÇEVİRE BİR DÖVECEKSİN BİR DÖVECEKSİN Kİ KIRILMADIK KEMİK KALMAYACAK VÜCUDUNDA!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır