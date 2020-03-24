Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler? Karma Astrolog Aysun Köşker Koç yorumladı! Mikromoon Yeniay olarak bilinen 24 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Koç burcunda meydana gelecek Yeniay ile depremler ve psikoloik sorunlar artıyor. Diğer yandan bu Yeniay'la, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşısı bulunabilir. Koç burcunda Yeniay...

Mikromoon Yeniay, 24 Mart günü saat 12.29'da gerçekleşecek. Koç burcundaki Yeniay ile hava şartlarında belirgin değişiklikler yaşanacak. Bekarlar için evlilik planları gündeme gelirken, problemli evlilikleri olan çiftler ise boşanma sürecine girebilir. Yükselende yerleşen Sirius sayesinde çalışkan ve dürüst insanlar için zorlu süreci atlatmak daha kolay olabilir.

MİKROMOON YENİAY'DA CORONAVİRÜS AŞISI BULUNABİLİR

24 Mart 12:29'da Koç burcunun 4 derecesinde bir Mikromoon Yeniay gerçekleşecek. Ay'ın merkezi Dünya'dan 405.000 km'den daha uzak olduğunda gerçekleşen yeniay demektir. Micromoon etkileri içinde; depremler ve psikolojik rahatsızlıkların arttığı gözlenmiştir. Yeniay haritanın 10. evinde gerçekleştiği için Devletler, Devlet büyükleri, büyük firmalarla ilgili olaylar ön planda. Yeniay'da Şiron ve düğümler de başrolde. Şiron yaralı şifacıdır. Hepimizin içinde sakladığı bir şiron yarası vardır. Bu yeniayla yaralarımızla yüzleşeceğiz. Aynı zamanda Corona aşısı bulunarak etkin bir şekilde kullanıma sunulabilir. Hava şartlarında değişimler ve hava yolları şirketlerinin zor duruma düşmesi söz konusu.

BEKARLARA EVLİLİK MÜJDESİ!

Yeniay'la birlikte bazı bekarlar evlilik kararı alabilirler. Evlilik kalıcı uzun ömürlü olacaktır. Uzun süredir problemli devam eden evlilikler, olayların kontrolden çıkması sonucunda, bitebilir.

Yükselende yerleşen Sirius etkisiyle; Allah'ın yarattığı tüm canlılara saygı duyan ve koruyan, çalışkan ve dürüst insanların bu zorlu süreci daha kolay atlatabileceğini söyleyebilirim.

EN ÇOK ETKİLENEN BURÇLAR HANGİLERİ?

Yeniay'dan en çok etkilenecek burçlar; Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk on gününde doğanlar. Maalesef tüm bu yaşanılanların sebebi; etik, dürüst, paylaşımcı ve çalışkan olmak yerine; etik olmayan değerleri, bencilliği, tembelliği ve yozlaşmayı düstur edinmemizdir.

Bir an evvel bu durumu fark edip uyanabilmek dileğiyle...