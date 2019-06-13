KOBİ Akademisi üyelerine Proje Hazırlama Eğitimi verdi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan KOBİ Akademisi tarafından üyelerine Proje Hazırlama Eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, devlet tarafından sağlanan destek ve hibelerden haberdar olması amacıyla Proje Hazırlama Eğitimi verdi.

Eğitimin açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Demirel, şunları kaydetti:

"Günümüzde devletimiz, işletmelerin yararlanması için birçok alanda teşvik ve hibe paketleri hazırlayarak destek sağlıyor. Üyelerimizin sunulan bu imkanlardan yararlanarak işlerini büyütmesi, mevcut iştigal alanları dışında yeni iştigal alanlarına yönelmesini önemsiyoruz. Çünkü 2023 yılında Afyonkarahisar olarak ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmamız için üyelerimizin de finansa kolay erişimi, eriştiği finans kaynaklarını verimli kullanarak işlerini geliştirmesi gerekiyor."

Demirel, proje hazırlama ve yazmanın özel uzmanlık gerektiren bir konu olduğunu dile getirerek, "Odamız'ın büyük ortağı olduğu Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), proje hazırlama hakkında çok tecrübeli bir kuruluştur. ABİGEM'in direktörü, bugünkü ve yarınki eğitimi verecek olan Özgür Demir'in anlattıklarını iyi not etmenizi diliyorum. Proje yazmak için ABİGEM'den yararlanabileceğinizi hatırlatıyor, eğitimin güzel geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından Afyonkarahisar ABİGEM Direktörü Özgür Demir, ABİGEM'in verdiği hizmetler, KOBİ tanımı, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları'nın destekleri hakkında bilgi verdi.

Yarın da devam edecek eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Kaynak: AA