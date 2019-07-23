Klip çekiminde ünlü yönetmene şok hareket! "Sarışın olacağım" deyip seti terk etti

Kim bu kadın yorumları yapılırken, nisan ayında "Mavi Boncuk" ve "Saymadım Kaç Yıl Oldu" single çalışması ile Türk Sanat Müziği severlerle buluşan Deniz Gençay olduğu anlaşıldı.

SETİ YARIDA BIRAKIP GİTTİ

Mavi Boncuk klibinde koyu renk saçları ile tanıdığımız Gençay "Saymadım Kaç Yıl Oldu" klibinin çekiminde "sarışın olmak istiyorum" dedi ve seti yarıda bırakıp kuaföre gitti.

"GÖNLÜMÜ BİR HAYLİ ALDI"

Ardından ünlü yönetmenin gönlünü alan sanatçı, klibin başında koyu kumral saçlıyken, finali sarışın olarak yaptı. Erkan Nas'ta, tekrar sosyal medyasında, "Dün sarışın olacağım" deyip, seti yarıda bıraktı, bugün sarışın olmuş geldi. Gönlümü de bir hayli aldı." sözlerini paylaştı. Gençay, 27 Temmuz da yeni imajıyla Kalamış Paysage'de sahne alacak.