Klik ne demek? Klik anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Klik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Klik ne demek? Klik anlamı ne? İşte, Klik kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Klik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Klik anlamı ne? Klik ne demek?
KLİK NE DEMEK?
Klik veya asıl Türkçe adıyla bölek, sosyal bilimlerde; bir grup içerisinde, gruptaki diğer kişilere göre daha düzenli ve sık şekilde çıkarları doğrultusunda birbirleriyle iletişim halinde olan gruplara verilen isimdir.