KKTC Meclis Başkanı Siber, TBMM Başkan Vekili Aydın'ı Kabul Etti

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ı kabul etti.



KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gelen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ı kabul etti. Kabulde, KKTC'nin 34'üncü yıl dönümünü kutlayan Aydın, aynı heyecan ve onuru kendilerinin de yaşadığını söyledi. Aydın, TBMM'nin her zaman Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk halkıyla beraber olduğunu kaydetti.



TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Aydın, olumsuz şartlara rağmen gelinen noktadan iftihar duyduklarını söyledi. Adadaki çözümsüzlüğün Rum tarafından kaynaklandığını tüm dünyanın bildiğini belirten Aydın, en kısa zamanda Kıbrıs sorununun adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yapıda çözülmesini diledi.



KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, "Bu özel günler geleceğe ilişkin plan program yapma günleridir aslında, varlık mücadelesinden bugünlere gelindi, daha güçlü öz güvenli bir halk haline gelinmesi için üzerimize düşen görevler var" diye konuştu.



Türkiye'nin devlet tecrübesi, yasaları ve hizmet içi eğitimleri ile KKTC'ye katkı sağladığını da kaydeden Siber, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin önemini vurguladı. - LEFKOŞA