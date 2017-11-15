- KKTC Meclis Başkanı Siber, Kasırga ile Akdağ'ı kabul etti



LEFKOŞA - KKTC Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti.

KKTC Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti. Kabulde konuşan Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümünde adada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı kafasına koymuş bir millet olduğunu kaydeden Akdağ, Kıbrıs Türk halkına gerek tecrübe gerekse finansal destek programlarıyla her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, buna güçlerinin olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde taleplerinin el birliğiyle çalışarak 2 yıl içerisinde karşılanabileceğini dile getiren Akdağ, güzel bir hastane ve sağlık sitemi ile bunun mümkün olduğunu kaydetti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de Türkiye'den gelen yetkililerin bu günde yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gelemeyenlere selam ve saygılarını iletti. Amaçlarının halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve geleceğe umutla bakarak daha iyisi için çalışmak olduğunu dile getiren Siber, KKTC'de güçlü bir insan kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak birçok şeyi başarabileceklerini ifade eden Siber, sağlık alanındaki sorunların giderilmesi ve sağlık sisteminin yenilenmesinin halkı çok memnun edeceğini vurguladı. Siber, Türkiye'de sağlık alanında yapılan dönüşümün burada da KKTC şartlarında uygulanmasının çok yararlı olacağını söyledi ve bunun için işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.