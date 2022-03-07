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KKTC'de Meclis Başkanlığı görevine Zorlu Töre seçildi

AA - Güncel
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KKTC'de Meclis Başkanlığı görevine Zorlu Töre seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclis Başkanlığı'na, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclis Başkanlığı'na, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre seçildi.

Tek aday olan UBP Lefkoşa Milletvekili Töre için Cumhuriyet Meclisi'nde beş tur sandık kuruldu.

Son oylamada, 27 kabul, 21 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Bu sonuca göre Töre, yeni Meclis Başkanı oldu.

Seçimi kazanan Töre, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, KKTC'nin simgesi olan Cumhuriyet Meclisi'nin başkanlığına seçilmenin kendisi için şereflerin en büyüğü olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcılığı görevine ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.

AA - Güncel

Cumhuriyet, Cem Zorlu, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Haberler

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