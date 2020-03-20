KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastanın, uygulanan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Çin'de başlayan ve 170'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs, 245 binden daha fazla kişiye bulaştı. Dünya genelinde ölü sayısı da 10 binin üzerin çıkmış durumda. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı.

2 TEST YAPILDI, SONUÇ NEGAFİT

Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi.

KKTC'de 20 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi.

Kaynak: DHA