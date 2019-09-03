KKTC'de alkollü turisti darp eden polis, meslekten ihraç edildi

03.09.2019 18:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı polis karakolunda, alkollü bir turisti yerde sürükleyerek tekmeleyen polis memuru Gürşah Üregül, meslekten ihraç edildi. Polisin dayak görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.

TURİST FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEMİŞTİ

KKTC'de tepkilere neden olan olay 31 Temmuz'da gündeme gelmişti. KKTC medyasının gündeme taşıdığı olay Ercan Havalimanı'nda yaşanmıştı. Alkollü olduğu belirtilen B.T ile görevli polis memuru Gürşah Üregül tartışmış; tartışma uzayınca, Üregül, turisti bölgedeki karakola götürmüştü. Polis memuru, sürükleyerek karakolun içerisine soktuğu B.T'yı yerde de tekmelemiş; diğer polislerin araya girmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri çağırılmıştı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATMIŞTI

Görüntülerin yayınlanması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Polis Genel Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren polis memuru hakkında soruşturma başlatmış; Genel müdürlük görüntüleri sızdıranlar hakkında da araştırma başlatmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 'Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı' açıklaması yapmıştı.

"ÇENESİNDE KESİKLER OLUŞTU"

Mahkemeye bilgi veren polis Müfettişi Muavini Durmuş Aydın, 13 Haziran 2019 tarihinde Ercan Güvenlik Amirliği'nde ülkeden çıkış yapmak isteyen B.T., X-Ray cihazından geçerken sarhoşluk ve rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle polis memuru Gürşah Üregül tarafından yaralandı. Üregül, B.T.'ye elleriyle vurdu, yere düşmesine neden oldu. Bu sırada B.T.'nin başında ve çenesinde kesikler oluştu dedi. Üregül hakkında 'yaralama', ciddi darp' ve 'darp' suçlarından dava açıldığını anlatan Aydın, polis memurunun, polis örgütünden uzaklaştırıldığını, etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu da, Gürşah Üregül'ün yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA