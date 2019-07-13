KKTC'de acı olay! Suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu

Polis tarafından olaya dair yapılan açıklamada, "Dün saat 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı'ya (13) ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynaklar ise polisin açıklamasından sonra Mert Katırcı'nın da cesedine ulaşıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan küçük çocuğu kurtarmaya çalışan başka bir vatandaşın da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 6 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.

KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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