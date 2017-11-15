- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kasırga ile Akdağ'ı kabul etti

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kasırga ile Akdağ'ı kabul ettiLEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamalarında Türkiye Cumhurbaşkanlığını temsil eden Genel Sekreter Fahri Kasırga ile Türkiye Hükümetini temsil eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti.