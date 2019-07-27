Kızıyla bikinili pozlarını paylaşan Deniz Akkaya'ya eski eşinden dava
Kızı Ayşe Önbilgin ile sosyal medya hesabından bikinili pozlar veren Deniz Akkaya'ya eski eşi dava açtı. Akkaya dava dilekçesini görünce çileden çıktı.
Anlaşmalı olduğu markanın bikini ve mayolarını tanıtan Deniz Akkaya'ya 10 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin de eşlik ediyor.
Kızı ile birlikte sıklıkla bikini pozlar paylaşan Deniz Akkaya, küçücük kıza bikiniyle model gibi çekim yapılması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
ESKİ EŞİ DAVA AÇTI
Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Akkaya'ya eski eşinden Instagram paylaşımları darbe geldi. Instagram paylaşımları üzerinden Önbilgin'in Akkaya'ya dava açtığı öğrenildi. Dava kağıdını gören Deniz Akkaya ise, sosyal medya hesabından eski eşine ateş püskürdü.
"BABA SEÇİMİNDE HATA YAPTIM"
"Pişmanlığın var mı şu hayatta; baba secimi konusundaki tavrımı sadece duygular ile hareket etmiş olmamı söyleyebilirim" diyen Deniz Akkaya yıllardır kızına sahip çıkmayan eski eşine verdi veriştirdi.
YORUMLAR (25)
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Rezil kadın bir kızını bu şekilde resim eder mi çok yazık . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adamda böyle bir kadınla evlenip çocuk yaparsa olacağı buCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam hakli, 18 yasindan kücük cocugunu hic bir anne veya baba böyle basin önüne cikarmamali. basin tesadufen görür ve ceker o baska tabiki.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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İDAM İDAM!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadının yaşlılığı çok fena olurCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Bu fotolarda ayıp , yanlış bir şey yok . Adam neye itiraz ediyor ?Cevap Yaz 8 54 Yayından Kaldır
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10 yaşındaki kızı teşhir ediyor görmüyormusun, , anasının ne olduğu zaten bellide50 5 Yayından Kaldır
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sen kızını reklam malzmesi yaparsan oda velayet icin acar davaCevap Yaz 51 3 Yayından Kaldır
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Çocuğa böyle pozlar verdirilir mi. Yapan Anne ve rezilliğin farkında değil.Cevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
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çoçuk istisrmarı yapmışCevap Yaz 48 3 Yayından Kaldır
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