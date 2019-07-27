Kızıyla bikinili pozlarını paylaşan Deniz Akkaya'ya eski eşinden dava

Anlaşmalı olduğu markanın bikini ve mayolarını tanıtan Deniz Akkaya'ya 10 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin de eşlik ediyor.

Kızı ile birlikte sıklıkla bikini pozlar paylaşan Deniz Akkaya, küçücük kıza bikiniyle model gibi çekim yapılması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

ESKİ EŞİ DAVA AÇTI

Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Akkaya'ya eski eşinden Instagram paylaşımları darbe geldi. Instagram paylaşımları üzerinden Önbilgin'in Akkaya'ya dava açtığı öğrenildi. Dava kağıdını gören Deniz Akkaya ise, sosyal medya hesabından eski eşine ateş püskürdü.

"BABA SEÇİMİNDE HATA YAPTIM"

"Pişmanlığın var mı şu hayatta; baba secimi konusundaki tavrımı sadece duygular ile hareket etmiş olmamı söyleyebilirim" diyen Deniz Akkaya yıllardır kızına sahip çıkmayan eski eşine verdi veriştirdi.