Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague Maçı Aleksandar Nikolic Hall, Belgrad'da oynanacak. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?