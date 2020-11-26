Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

26.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:27
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague Maçı Aleksandar Nikolic Hall, Belgrad'da oynanacak. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız-Anadolu Efes Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Kızılyıldız-Anadolu Efes Maçı 21:00'de başlayacak.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague maçı, beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.

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