Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
26.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:27
Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague Maçı Aleksandar Nikolic Hall, Belgrad'da oynanacak. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Bu akşam oynanacak Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Kızılyıldız-Anadolu Efes Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Kızılyıldız-Anadolu Efes Maçı 21:00'de başlayacak.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague maçı, beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.