Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesti.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza kesilmeye devam ediyor. Bu cezaların en ilginci ise Mardin'den geldi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesti.

5 KİŞİ KAVGA ETTİ

Dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi 659. sokakta kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.K., H.K., İ.K., M.C. ve M.Ş.C. isminde 5 şahsın kavga ettiğini gördü. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri şahısları Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

15 BİN 750 LİRA CEZA KESİLDİ

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sosyal mesafeye uymadıklarından şahısların her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA