Kızılcık Şerbeti Pembe hangi dizide oynayacak?

Kızılcık Şerbeti Pembe hangi dizide oynayacak?
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılmasıyla çok konuşulmuştu. Peki, Kızılcık Şerbeti Pembe hangi dizide oynayacak?

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziyle vedası ve son açıklamaları gündem olmuştu. Peki, Kızılcık Şerbeti Pembe hangi dizide oynayacak?

KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Sibel Taşçıoğlı'nun ekranlara ne zaman döneceği merak edilirken gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği yeni dizi 'Çarpıntı'ile el sıkıştığını açıkladı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Sibel Taşçıoğlu, başarılı bir dizi oyuncusudur. Doğum tarihi ve yeri, eğitim bilgileri gibi kişisel detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Kariyerine çeşitli tiyatro ve dizi projeleriyle başlayan Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle büyük beğeni topladı ve geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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