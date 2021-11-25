Kızı ve eşi koronavirüsten ölen kadın, yaşam savaşı veriyor

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, 1 yıl önce koronavirüsten ölen hemşire Meral Arbağ'ın (42) annesi Şaziye Taş (64) da koronavirüsü yenmek için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şaziye Taş'ın eşi Burhan Taş (68) ise kızının cenazesinde "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyerek gözyaşı dökmüş, geçen hafta koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti. Kızının cenazesinde "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan ile anne Şaziye Taş da geçen hafta koronavirüse yakalandı. 2 doz aşı olduğu belirtilen Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım'da yaşamını yitirdi. Cenaze namazının ardından Taş, asri mezarlıkta, kızının mezarının yanında toprağa verildi. Eşi gibi 2 doz aşı olan Şaziye Taş da Bafra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor.

Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Son Dakika Haberleri

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