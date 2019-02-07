Kızı Melisa'nın Velayet Davasını Kaybeden Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: Kızım Benimle Kalacak

Geçen günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi. Konu hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa benimle kalacak" dedi.

"MELİSA BENİMLE KALACAK"

Kızının velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesiyle ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı: "Kızımız Melisa'nın velayeti babası Acun Ilıcalı Bey'e verilmiştir. Kararı saygıyla karşılıyoruz. Bu noktada önemli olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesi ile birlikte sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Acun Bey ve ben kızımız Melisa'yı birlikte büyütmeye devam edeceğiz.Kızımız Melisa bu süreçte benimle yaşamaya, babasıyla da her zaman olduğu gibi sıklıkla görüşmeye devam edecek.

"MELİSA İÇİN GÖREVLERİMİZİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Biz Acun Bey ile evliliğimizi iki medeni insan olarak noktaladık. Bundan sonra kızımız Melisa'nın iyiliği için her zaman annesi ve babası olarak görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."