: Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

11.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:15

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay masaya yatırıldı. Programa Samsun'dan katılan Asiye Merthan isimli anne, 14 yaşındaki kızı Merve Korucu'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti.

"ERKEK GİBİ GİYİNİYOR"

Kaçırılan kızın annesi Asiye Merthan kızının bulunması için programa başvururken, kızını kaçıran kişinin de Mahire Taslı isimli 32 yaşındaki kadın olduğunu iddia etti. Kızının bulunmasını isteyen anne, Mahire Taslı'nın kadın olduğunu ancak erkek gibi giyinip, davrandığını belirtti.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Asiye Hanım canlı yayında Mahire Hanım'a seslendi ve kızını getirmesini istedi. Aynı zamanda kızına da seslenen anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Mahire Hanım'ın aklına uyup hareket ettiğini söyleyen anne kızının bulunması için bekliyor.

Bu arada gözü yaşlı anne Asiye Hanım'ın, kızını kaçıran Mahire ile geçmişte çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

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