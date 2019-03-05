Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı

Güney Afrika'nın Tongaat şehrinde, eşinin çığlık atmasıyla o sırada evde bulunan koca, korkunç görüntüyle karşılaştı. Hamile eşinin bir sapık tarafından cinsel istismara uğradığını görünce, kendini kaybedip eline geçirdiği pala ile sapığı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak öldürdü.

EVE GİZLİCE GİRİP HAMİLE KADINI İSTİSMAR ETTİ

Öğle saat 11 sularında meydana gelen olayda, sapık gizlice eve girip beş aylık hamile kadına cinsel istismarda bulunmaya kalkışınca kadın çığlık attı. Karısının çığlıklarını duyan koca, eşine istismarda bulunulduğunu görünce evin deposunda bulunan pala ile sapığa saldırmaya başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sapık olay yerinde hayatını kaybetti.

KOCA TUTUKLANDI

Evden gele sesler üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde cansız yatan adamınparçalanmış vücudunun resmi, olay yerine gelen görevliler tarafından paylaşıldı. Polis, kocayı tutuklarken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.