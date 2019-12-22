Komşu kızların tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor serbest bırakıldı
Bartın'da 50 yaşındaki doktor, yan binasında kalan 2 üniversite öğrencisi kızın tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Kızların durumu fark etmesiyle gözaltına alınan doktor, ifadesinin ardından serbest kaldı.
Bartın'da aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. K.Ü. (50), evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi gizli kamera ile görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ü, serbest bırakılırken Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
YENİ TAŞINAN KIZLARIN TUVALETİNE KAMERA KOYDU
Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu. Doktor K.Ü.'nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktor K.Ü.'nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.