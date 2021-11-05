Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü - Haberler
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Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü

KAYSERİ'de, misafirliğe gittiği kız kardeşinin 6'ıncı kattaki dairesinin balkonundan düşen Demet Özdemir (38), hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, misafirliğe gittiği kız kardeşinin 6'ıncı kattaki dairesinin balkonundan düşen Demet Özdemir (38), hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta, 7 katlı bir binada meydana geldi. 2 çocuk annesi Demet Özdemir, misafirliğe gittiği kız kardeşinin oturduğu 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demet Özdemir, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Demet Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü

Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü

Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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