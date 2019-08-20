Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 72 yaşındaki sapık, 8 yaşındaki kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetinkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öfkeli mahalleli ise sapığı linç etmek istedi.

20.08.2019 20:33
Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 72 yaşındaki Abdulkadir Çetinkaya, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARINI KOMŞULAR DUYDU

Olay, ilçeye bağlı kırsal Ayran Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Çetinkaya, iddiaya göre, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna, evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları, eve gelip, Çetinkaya ile yalnız olduğunu gördü. Çocuğun istismar olayını anlatması üzerine komşular, jandarmaya haber verdi.

ÖFKELİ MAHALLELİ ARASINDAN GÜÇLÜKLE ARACA BİNDİRİLDİ

İhbarla gelen ekipler, gözaltına aldıkları Çetinkaya'yı, öfkeli mahallelinin arasından güçlükle araca bindirdi. Jandarmada sorgulanan Çetinkaya, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Abdulkadir Çetinkaya, çıkarıldığı Birecik Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı
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YORUMLAR (6)

  • HACI DAYI:
    bu çocuğun orada yalnız başına ne işi var. anneler babalar cocuğunuzu bir an bile göz önünden ayırmayın. insan her an herşey yapabilir. dikkatli tedbirli olun pişman olmayın.
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  • YAV HUHUHEHE:
    bu bilinen bilin meyen neler var neler bikti usandik hem buhaberlerden hem sapkin kisilerin yaptigi itliklerden kardesim beslemeyin asin bunlara verilen iaseleri memura emekliye verin huxur gelir asin bu soysuzu eskiyayi anarsisi sapigi nebesliyorsunuz icerde yav
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  • HİRBO:
    Yada bırakın gelene kadar halk gebertsin kavgaya geldiğiniz gibi gec gelim kimse bişey görmesin 8 yasındaki cocukta 80 yasında ite iftira atacak değilya
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