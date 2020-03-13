Kız çocuğuna cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis
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Çorum, Güncel

Kız çocuğuna cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis

ÇORUM'da, komşusunun R.T. (14) adlı kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan İ.S.'ye, 'nitelikli cinsel saldırı', 'müstehcen görüntü yayma' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası verildi.

13.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:07
Kız çocuğuna cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis

ÇORUM'da, komşusunun R.T. (14) adlı kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan İ.S.'ye, 'nitelikli cinsel saldırı', 'müstehcen görüntü yayma' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılının Temmuz ayında meydana geldi. ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nce internette pedofili videolarının izlendiği ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilen, Türkiye'den IP adresi belirlendi. Türk polis teşkilatına bildirilen olay sonrası adresin, Çorum'da İ.S.'ye ait olduğu saptandı. Polis tarafından gözaltına alınan İ.S.'nin telefonunda, pedofili görüntüleri ile komşusunun kız çocuğu R.T. ile uygunsuz çekilmiş fotoğraflarına rastlanıldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk dilen İ.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.S. hakkında 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'ANNEME SÖYLEYEMEDİM'Mahkemede yaşadıklarını anlatan R.T., "Gününü hatırlamıyorum, yakınlarım hastaneye gittiğinde ben evde yalnızdım. Kapı çalındı ve açtığımda İ.S.'yi gördüm. Bana saldırdı ve ben salona kaçtım. Üzerini çıkardı sonra bana cinsel istismarda bulundu. Daha sonra olanlardan hiç kimseye bahsetmememi istedi, beni tehdit etti. Ben kaçıp annemin yanına gittim ama anneme söyleyemedim. O günden sonra İ.S., bana 10 kez belirli aralıklarla gelip saldırıyor ve cinsel istismarda bulunuyordu. Ondan korktuğum için polise gidemedim" dedi. Hakim karşısına çıkarılan İ.S. de "R.T. ile 3 kez ilişkim oldu. Benim alt komşum olurlardı ancak cinsel istismar olmamıştır. Kız bana kendi isteği ile yanaştı. Ben onlara evimi açtım. Her konuda onlara yardımcı oluyordum. Evdeyken bu fotoğrafları çektim. Adalete güveniyorum ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.S.'yi 'nitelikli cinsel saldırı', 'müstehcen görüntü yayma' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırdı. 


Kaynak: DHA

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