: Kız arkadaşını öldüren kişi, cinayeti canlı yayında itiraf etti

17.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:53

Hindistan'ın Chandigarh şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Maninder Singh, News18 kanalına giderek canlı önemli bir itirafta bulunmak istediğini söyledi.

CİNAYET İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre kısa süre içinde yayına çıkarılan Singh, kan donduran açıklamalarda bulundu. Farklı kastlarda yer aldıkları kız arkadaşı Sarbjit Kaur'la evlenemediklerini söyleyen Singh, genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

YAYIN BİTER BİTMEZ GÖZALTINA ALINDI

Programın sunucusu ve izleyenler neye uğradıklarını şaşırırken, Singh yayının bitmesinin ardından gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA BULUNMUŞTU

Kaur'un cesedi 30 Aralık'ta bir otel odasında bulunmuştu. Singh'in canlı yayında yaptığı itiraf, sosyal medyada Joker filmini akıllara getirdi. Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakteri, canlı yayına çıkarak işlediği cinayetleri itiraf etmiş, ardından ise programın sunucusunu öldürmüştü.

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