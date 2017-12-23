Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler'in Attığı Mesajı İfşa Etti: Metres Olarak Kalacaksın

Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar magazin gündeminden düşmüyor... 'Yuva yıkan kadın' olarak manşetlerde yer alan 27 yaşındaki Ural, 44 yaşındaki Tangöze ile ilişkisi ve Piriler'in gönderdiği hakaret dolu mesajlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son günlerin olay ismi Kıvılcım Ural, Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen'e röportaj verdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Kaan'la 16 yaşında beraber oldum" diyen Ural, Seçkin Piriler'in kendisine "Hayatın boyunca metres olarak kalacaksın. Otel odalarında evli erkeklerle..." şeklinde mesaj attığını belirtti.

İşte o röportajdan bir kesit;

- Her şeyden önce Kaan'la ayrıldınız mı?

Birlikteyiz, Kaan şimdi Mersin'de konserde. Haberleri okumuyor, televizyon izlemiyor.

- Seçkin Piriler'e attığın hakaret dolu mesajların açıklaması var mı?

Bu adam çocukları için bu kadar fedakarlık yaparken, ben bunca zamandır susarken, evden çocuğunu kovuyor olmasına katlanamadım. Çok çok kızgındım. Aklım başımda olsa elbette öyle mesajlar atmazdım. Onun da bana eskiden attığı 'Hayatın boyunca metres olarak kalacaksın. Otel odalarında evli erkeklerle…' diye devam eden mesajlar var. Hepsini saklıyorum. Hukuka başvuracaksa benim de avukatım var.

- Senin bir başkasının anneliğine bu şekilde karışmaya hakkın var mıydı?

Hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü bu dengenin içindeyim. Bu arada yarın öbür gün Kaan basın açıklaması yapabilir. Ne açıklarsa açıklasın anlayışla karşılayacağım, sonuçta konu çocuklar.



- Sen iki yıldır 'yuva yıkan kadın' olarak manşetlerdesin ve bu üçlü tüm hafta gündemi meşgul etti. Lütfen en başından anlat.

Her şeyi anlatacağım çünkü sustukça ben suçlu ilan edildim. Kaan'la Duman'ın İzmir'deki bir konserinden sonra tanıştık. 15 yaşındaydım. Konserden sonra bir parti vardı. Benimle inanılmaz ilgilendi. İlk başta korktum ama sonra hoşuma gitti. Bir süre sonra ilişkimiz başladı. Ama o İstanbul'daydı, ben İzmir'de... İlk aşkımdı.

- Ailenin haberi var mıydı?

Yoktu. Sadece iki yakın arkadaşım biliyordu. 1 buçuk yıl sevgili olduk. Birbirimizin yanına gidip geliyorduk. Bu şekilde devam etti, masal gibiydi. Ama korkularım ağır bastı. Ailemi, okulumu bırakıp İstanbul'a taşınamazdım. Karar verdim ve bir anda ortadan kayboldum.

- Nasıl?

Telefon numaramı değiştirdim, bağlantılarımızı kestim. Bana ulaşmaya çalıştığını yakınlarımdan duydum. Çok zorlandım ama bu ilişkiyi bitirmeye kararlıydım.



- Başarabildin mi?

Başarmıştım. Yıllar geçti. Annem ve babam bir ayrılık yaşadı. Annem daha fazla İzmir'de kalmak istemedi. Birlikte İstanbul'a yerleştik. Kaan içimde uhdeydi ama acısı geçmişti. Karşılaşmaya çalışmadım. Sonra evlilik haberini öğrendim.

"EVLENDİĞİNİ ÖĞRENİNCE..."



Yıl 2010. Sen 20 yaşındasın...

Evet. İçim burkuldu ama o mutludur diye mutlu oldum. Onlar evlendikten bir süre sonra yönetmen bir arkadaşım aradı. "Kıvılcım, klip çekiyorum oynamak ister misin?" dedi. Sadece müzik yapmak istiyordum, "Ben oyuncu değilim" diyerek reddettim. "Ne dinliyorsun bu ara sen?" dedi. "Duman'ın albümünü" dedim. Yönetmen arkadaşım, "İşte bu da Duman'ın klibi, Elleri Ellerime" dedi.



- Kabul ettin mi?

Evet ama "Bizi denk getirme" dedim. Çekimler farklı günlere ayarlandı. Klibi izlediğinde görsün beni istedim. Bizim hikayemize güzel bir son hediye olur gibi hissettim.

- Klipte seni görünce şok olmuştur tabii...

Evet, klip yayınlanınca beni görmüş ve aramak istemiş. Ben istemediğimi ilettim. Konu orada kapandı.

- Sonra?

Haziran 2014, Altın Kelebek Ödül Töreni... Ödül alacak bir arkadaşıma eşlik ediyordum. Sigara içmeye dışarı çıkmıştım, sesini duydum. Arkama döndüğümde göz göze geldik. Ödül alma sırası onlardaydı, sahneye geç kaldı. Beni gördüğündeki o şaşkınlığı Youtube'da gözüküyor.



- O gece mi başladı tekrar?

Hayır, bu ilişki tekrar başlamasın diye cidden çok direndim Işıl. Sonra bir gün babam aradı. Kaan'la geçmişimizi bilmiyordu. Babam eski bir müzisyen. Dedi ki: Yunan bir arkadaşım Duman'ın 'Aman Aman' şarkısını Yunancaya çevirmek istiyor. Sen onların klibinde oynamıştın, arayıp izin alır mısın? Yemek masasında adamlara söz verdim.

"BU HİKAYEDE HERKES ANTİDEPRESAN KULLANIYOR"

- Kaan ne anlatıyordu sana?

Ölene kadar açıklamayacağım. Bana kendi evliliğiyle ilgili anlattıklarını söylesem herkesin gözünde aklanırım. Fakat bu hikayede herkes antidepresan kullanıyor, kimsenin riskini alamam.



- Oralara girmeyelim. Sen olayı kendi gözünden anlatmaya devam et.

Kimse kimsenin mutlu yuvasını yıkamaz. Evliliği sadece kağıt üzerinde kalmıştı. Sokakta o kadar rahat el ele geziyorduk ki, bu öbür ilişkinin zaten bitmiş olduğunu kanıtlıyordu. Bir şeyden çekiniyor olsak Asmalımescit'te ne işimiz var? Sadece bazı ani, acı olaylar yüzünden ayrılık konuşmasını yapamamıştı.

- O dönem Seçkin Piriler babasını kaybetmişti ve sizin Asmalımescit'teki fotoğraflarınız da aynı dönem gazetelere çıktı.

Evet, Kaan ile Konya'daydık. Başarılarımla, müziğimle gazetede olmak isterken, bununla gazeteye çıktığım için çok üzüldüm. Babam bizim ilişkimizin tekrar başlamasına vesile olduğunu anladığı için afalladı. Bunlara sebep olduğu için Kaan'a çok kızdım. O da, "Bir gün böyle bir şey olacaktı" dedi.











