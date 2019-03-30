Kıvanç Tatlıtuğ'un Haciz Davası Bitti

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Amerika'ya yerleşen kardeşinin banka borcundan dolayı hacizlik olduğu davada karar çıktı. Tatlıtuğ, haciz davasına açtığı karşı davayı kazandı.

BANKA ARABASINA HACİZ KOYDU

Ömür Tugay Tatlıtuğ'un borcunu tahsil etmek için banka Kıvanç Tatlıtuğ'un arabasına haciz koydu. Kıvanç Tatlıtuğ haczi kaldırmak için davalı bankaya 1778 lira yatırdı. Ardından kendine ait olmayan borçla ilgili yanlış adrese tebligat yapan bankaya dava açtı.

KIVANÇ TATLITUĞ HAKLI BULUNDU

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ'un açtığı davayı haklı buldu.

MAHKEME PARANIN İADESİNE KARAR VERDİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'ndeki icra dosyasında borçlu olmadığına karar veren mahkeme, yatırılan 1778 liranın da oyuncuya iadesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Evlenmeden önce Pendik'teki evinde yaşayan Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile evlendikten sonra Bebek'e taşındı. Bu sırada bir banka, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Ömür Tugay Tatlıtuğ'un 15 bin 475 lira borcu nedeniyle icra takibi başlattı. Banka, Kıvanç Tatlıtuğ'un evlenmeden önce ikamet ettiği Pendik'teki evine, Ocak 2017 ve Nisan 2017 tarihlerinde 2 haciz ihbarnamesi yolladı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un bankanın gönderdiği ihbarnamelerden haberi olmadı.