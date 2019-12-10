Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, ip üzerinde amuda kalktı

10.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28

2016 yılında Paris'te yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, sosyal medya hesabından ip üzerinde amuda kalktığı anları paylaştı.

YAPTIĞI HAREKETLERLE SINIRLARI ZORLADI

Sosyal medya hesabı Instagram'da 712 bin takipçisi bulunan Başak Dizer, kusursuz fiziğini borçlu olduğu spordan birkaç fotoğraf paylaştı. Tavana asılı ipin üzerine çıkarak çeşitli hareketler yapan Başak Dizer, amuda kalkarak poz verdi. Dizer bu anları "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin" notuyla takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Dizer'in sınırları zorlayan pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü isimler de yorum yaptı. Spor yapmaya olan düşkünlüğüyle tanınan model Deniz Akkaya Dizer'in fotoğrafına "Miss" yorumunu yaparken Pınar Sabancı da ateş emojisi koydu.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 1980 doğumludur. Stilistlik konusunda eğitim almış, ardından bu eğitimini Instituto Moda di Burgo'da tamamlamıştır. Dizer, İstanbul'da LLC tasarım bölümünde de lisans eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları alan Başak Dizer, moda kariyerine böylece başlamıştır. Stilistik kariyerine dizilerde stil danışmanlığı yaparak başlayan Dizer, Londra da Central Saint Martins de moda kurslarına gitmiştir.