Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı
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Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı

TRT ekranlarında yayınlanacak olan 6 bölümlük mini dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürülen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, başka bir projeye imza attığı için bu rolü kabul etmediğini söyledi.

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02
Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı

TRT ekranlarında yayınlanacak olan 6 bölümlük mini dizide 'ü canlandırması için yakışıklı oyuncu 'a teklif götürüldü. Böyle bir teklif aldığını kabul eden Kıvanç Tatlıtuğ, verdiği cevabı da açıkladı.

ATATÜRK ROLÜNÜ KABUL ETMEDİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırılması için teklif götürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT'nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik." dedi.

ÇEKİMLERİ YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR

Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin çekimleri Mart ayında başlayacak. Yapımcılığını Vizyon Filmin üstlendiği dizinin senaryosunu Funda Çetin üstleniyor.


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: Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı
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