Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor? - Magazin
Cihangir Ceyhan, Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur, Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor?

Son olarak Ay Yapım imzalı 'Çarpışma' adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı öne sürüldü

07.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:32
Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor?

'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen ve Çukur ekibine dahil olan Cihangir Ceyhan diziye Azer karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın rakibi olmuştu.& ;

Nejat İşler ve Barış Arduç'tan sonra o da mı geliyor?

Azer karakteri sonrası diziye ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu.& ;

Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu.& ;

Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke'ye Yamaçla savaşında destek verecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Magazin
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Güzellik kraliçesi, virüsle mücadele etmek için eski mesleğine dönüyor Magazin
Güzellik kraliçesi, virüsle mücadele etmek için eski mesleğine dönüyor
Demet, Acun'a seslendi: Cimrilik yapıyorsun patron Magazin
Demet, Acun'a seslendi: Cimrilik yapıyorsun patron
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi Magazin
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Magazin
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Eda Ece, sevgilisinin paylaşımına sert çıktı: Yazıklar olsun Magazin
Eda Ece, sevgilisinin paylaşımına sert çıktı: Yazıklar olsun
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Ünlü şarkıcı adeta eridi! Kilolu halini görenler tanıyamıyor
Ünlü şarkıcı adeta eridi! Kilolu halini görenler tanıyamıyor
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi
Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi
Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Erkan Petekkaya Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tv Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur'a mı dahil oluyor? - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 21:45:24. #1.14#
title