Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı
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Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı

Gürcistan'da kaydedildiği öne sürülen görüntüde damat, fotoğrafçının geline ilgi göstermesiyle deliye döndü. Sinirli halleriyle herkese sert davranan damat elindeki şampanya şişesini salonun ortasında parçaladı.

11.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:25
Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı

'da çekildiği iddia edilen görüntüde fotoğrafçının geline aşırı ilgi göstermesi damadı çılgına döndürdü. Sert halleriyle dikkat çeken damat düğünde terör estirdi.

DAMADI ZAPT EDEMEDİLER

Kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilen damadın fırlattığı cam şişeyle küçük bir çocuğun ayağını kırdığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntüde; düğün pastasının bulunduğu sehpayı tekmelemeye başlayan genç damadı, düğüne katılan yakınları durdurmaya çalışıyor.

"BU EVLİLİĞİN SONU CİNAYET"

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumlarında bulundular.


Haber Videosu

: Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı
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