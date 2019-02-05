Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı

İngiliz basını ve sosyal medyada gündem Holly Cockerill... Cockerill, erkek arkadaşı Karl Hennan'ı kıskandığı için özel bir tişört hazırladı. Erkek arkadaşının sık sık gece eğlenceye gitmesinden rahatsız olan genç kadın üzerinde bir paragraf yazının olduğu tişörte kendi fotoğrafını da bastırdı.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Sun, genç kadının bu hamlesini okuyucularına duyurdu. Twitter üzerinden paylaşımlarıyla tanınan genç kadın erkek arkadaşının bedeni için hazırladığı tişörtte ise, "Eğer bu yazıyı okuyorsan erkeğime çok uzun süre bakıyorsun demektir. Ve eğer ben de burada olsaydım sana bu fotoğraftaki gibi bakardım. 'Merhaba, ben Holly, onun kız arkadaşı" ifadesi yer alıyor.

FOTOĞRAFA KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Genç kadın konuyla ilgili olarak, "Karl'ın yeni tişörtünü beğendiğini sanmıyorum ama doğum günün kutlu olsun aşkım. Gururla bu tişörtü giyebilirsin" açıklamasını yaptı. Genç kadının bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf kısa sürede 10.000 beğeni alırken Twitter kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, "Bu ne kadar güvensizliktir. İnsanın önce kendine güvenmesi gerek" derken, diğer kullanıcılar da bu esprinin çok komik olduğunu öne sürerek Cockerill'i övdü.