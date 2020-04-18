Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
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Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü araç kullanan bir kadın ve arkadaşı, ortalığı birbirine kattı. Ceza kesilmesine tepki gösteren kadınlar, aracın tavanına çıkıp alkol almaya devam etti. Kadınlar, başka bir arkadaşlarının olay yerine gelmesi ile sakinleşti.

18.04.2020 03:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:18
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı

İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs nedeniyle hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü araç süren B.K. ve yanındaki arkadaşı, polis ekiplerine zor dakikalar yaşattı. Alkollü iki kadın da ceza kesilmesine ve araçlarının çekilecek olmasına tepki gösterdi. Aracın tavanına çıkarak burada alkol almaya devam eden şahıslar, başka bir arkadaşlarının olay yerine gelip onları ikna etmesi sonrasında karakola götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

"Pes" dedirten olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, B.K.'nın aracını durdurdu. Yanındaki bir arkadaşıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen seyir halinde olan B.K.'da 121 promil akol çıktı ve ehliyetine el konuldu. Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı

ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİLER

Şahıslar aracın çekici ile götürüleceğini duyunca ortalığı adeta birbirine kattı. B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, aracın tavanına çıkarak duruma tepki gösterdi ve burada alkol almaya devam etti. Polis ekiplerine zorlu dakikalar yaşatan şahıslar, ortak bir arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iki kadının arkadaşı, onları aracın tavanından inmeye ikna attı. B.K. ve arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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