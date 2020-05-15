Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan almak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Bursa Yıldırım ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.
VATANDAŞLAR KISITLAMA ÖNCESİ SU KUYRUĞUNA GİRDİ
Bursa Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.
2 SAAT BOYUNCA SIRA BEKLEDİLER
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı.
20 LİTRELİK BİDONLAR, 2,5 LİRA KARŞILIĞINDA DOLDURULDU
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA