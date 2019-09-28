Kısa tayt giyen Şeyma Subaşı, kendi haber başlığını kendisi attı

28.09.2019 16:18

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla olduğu kadar kıyafet tercihleri ile de gündem olmayı başarıyor.

KISA SİYAH TAYTLI PAYLAŞIMIYLA HABERLERİ TİYE ALDI

Kıyafetleri ile oldukça dikkat çeken Subaşı'ndan bugün ilginç bir paylaşım geldi. Subaşı, kısa siyah taytıyla yaptığı kıyafet kombininin altına "Evet arkadaşlar akşam body'min altina kisa tayt giyindim ( hani bildiginiz normal taytlardan)" notunu düşerek hakkında yapılan haberleri tiye aldı.

SEVGİLİSİNİ TEKRAR TAKİBE ALMIŞTI

Son günlerde sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığı iddia edilen Subaşı, dün yaptığı hamle ile iddiaları ortadan kaldırdı. Subaşı, takipten çıktığı için ayrılık haberlerine sebep olan sevgilisini tekrar takibe aldı.