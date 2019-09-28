Kısa tayt giyen Şeyma Subaşı, kendi haber başlığını kendisi attı
Son dönemde giydiği kıyafetlerden dolayı magazin basınına manşet olan Şeyma, bu kez kendi başlığını atarak, yapılan haberleri tiye aldı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla olduğu kadar kıyafet tercihleri ile de gündem olmayı başarıyor.
KISA SİYAH TAYTLI PAYLAŞIMIYLA HABERLERİ TİYE ALDI
Kıyafetleri ile oldukça dikkat çeken Subaşı'ndan bugün ilginç bir paylaşım geldi. Subaşı, kısa siyah taytıyla yaptığı kıyafet kombininin altına "Evet arkadaşlar akşam body'min altina kisa tayt giyindim ( hani bildiginiz normal taytlardan)" notunu düşerek hakkında yapılan haberleri tiye aldı.
SEVGİLİSİNİ TEKRAR TAKİBE ALMIŞTI
Son günlerde sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığı iddia edilen Subaşı, dün yaptığı hamle ile iddiaları ortadan kaldırdı. Subaşı, takipten çıktığı için ayrılık haberlerine sebep olan sevgilisini tekrar takibe aldı.