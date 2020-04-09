Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
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Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, koronavirüs sebebiyle ziyaretçi alımına kapanınca, aç kalan ayılar yemek bulmak için çareyi şehre inmekte buldu.

09.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:16
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla park ve bahçelere girişler yayınlanan genelge sonrası bir sonraki emre kadar yasaklandı. Birçok turistik otel ve mekanın bulunduğu Uludağ Milli Parkı da bu yasaktan nasibini aldı. Milli park gişelerinden itibaren Oteller Bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, jandarma tarafından alınan sıkı önlemler sonrası bölgeye daha önce su doldurmak için gelen vatandaşlar bile alınmamaya başladı.

AYILAR AÇ KALDI

Özellikle Sarıalan'daki restoran ve kafeteryaların attığı yemek artıklarını yemek için çöp tenekelerini devirip üzerilerine çıkan ayılar, bölge ıssızlaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Çöp tenekelerinde yiyecek bulamayan ayılar Uludağ yolu üzerine inerek yemek aramaya başladı.

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi

YOL KENARINDA YİYECEK ARADILAR

Kirazlı yayla yolu üzerinde de kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek aramaya çıkan bir grup ayı da yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yol kenarında yiyecek arayan ayılar yemek bulamayınca yeniden ormana girip gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

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