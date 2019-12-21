Kış mevsiminde havalar güneşli ama uzmanlar bu havaların ölümcül olduğunu belirtiyor

21.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:33

Havaların güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar oltasını alarak sahile koştu. Trabzon'da bugünlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar özellikle Kemerkaya Mahalesi ile Beşirli arasında bulunan sahil bölgesinde balık tutmaya çalışarak stres atmaya çalıştı. Ancak uzmanlar kış mevsimindeki bu havaları ölümcül olarak değerlendiriyor.



Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da düzenlenen "İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz ve Tarıma Etkisi" panelinde konuşan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kış gününde havaların bu kadar güneşli olmasının aslında ölümcül olduğunu belirtti. Kadıoğlu, "En önemli şey, sıcaklık. İnsanlar küresel ısınmadan daha çok korkuyor, iklim değişikliğinden o kadar çok korkmuyor. İnsanları, küresel ısınma daha çok korkutuyor. Küresel ısınma iklim değişikliğinin sadece semptomlarından bir tanesi. Küresel anlamda bütün dünya ısınıyor. Kutuplar daha fazla ısınıyor, ekvator daha az. Bu durum hava hareketlerinin yollarını, şeklini değiştiriyor. Dünyanın hava hareketlerinin tek nedeni var, kutuplar arasındaki sıcaklık farkının dengelenmesi. Kutuplar ne kadar soğuk, ekvator ne kadar sıcaksa, farklı bir hava olayları oluyor. Kutuplar ısınıyor, ekvatordaki sıcaklık farkı azalıyor. Bu da hava, hareketlerimizi değiştiriyor. Kışın alçak basınç merkezi buna bağlı soğuk ve sıcak hava güneye inip bizim üzerimizden geçerken yağış alıyorduk, şimdi bunlar kuzeyden esmeye başladı. Kışın fazla yağış almıyoruz. Herkes de bu güzel havalara seviniyor. Bunlar güzel hava değil. Bu güzel hava dediğimiz bizim için kuraklık hava kirliliği. Yani bunlar bizim için ölümcül havalar" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA